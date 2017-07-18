المفتي: إغلاق المسجد الأقصى استفزاز للمسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء ، إن ما تقوم به قوات الاحتلال من إغلاق للمسجد الأقصى والتعدي على المصلين يعد انتهاكًا لحرمة المسجد واستفزازًا للمسلمين.

وشدد المفتي على أن هذه الجرائم المتكررة توجب على المسلمين تنسيق مواقفهم؛ لمنع قوة الاحتلال من العدوان على المسجد الأقصى وإنهاء الاحتلال الظالم.

وأكد أن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة في الإسلام، ومنزلة كبيرة في وجدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن القدس وبيت المقدس أرض مباركة نصّ القرآن الكريم على مباركتها.

وأشار إلى أن موقع المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقضية فلسطين والمسجد الأقصى قضيتها الأولى.

وأوصى المفتي ” الإخوة في فلسطين بتقوى الله، والرجوع إليه سبحانه، والوحدة على الحق “.