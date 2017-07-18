معايير واشتراطات " المواصفات السعودية " لحديد التسليح - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رسالة توعوية عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، موضحة فيها أن المواصفات القياسية السعودية الخاصة بصلب تسليح الخرسانة تشترط وجود بيانات إيضاحية على أسياخ الصلب توضح الرمز الرقمي لدرجة الصلب، كما توضح المواصفة القياسية المطبقة في صناعته، علاوة على قطر كل سيخ والرمز الدال على المصنع المنتج.

ولفتت إلى أن المواصفات القياسية السعودية تلزم المصنعين بضرورة وضع بطاقة بيانات توضيحية على كل رابطة حديد، تحتوي على رقم المواصفة ودرجة الصلب والمقاس، إضافة إلى بلد المنشأ وعدد الأسياخ في كل رابطة وغيرها من البيانات.

ودعت ” هيئة المواصفات ” المستهلك بالحرص على شراء المنتجات التي تحمل علامة الجودة؛ لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.