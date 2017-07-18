استحداث وحدة جديدة للعناية المركزة للأطفال في مستشفى الملك سلمان بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

افتتح مدير عام صحه الرياض بالانابه الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة وبحضور مدير ادارة المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي ومدير مستشفى الملك سلمان الدكتور عبدالدائم بن محمد العنزي صباح أمس الأثنين قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك سلمان بالرياض بسعة سريرية تبلغ 6 أسرة مزودة بأحدث الأجهزة التقنية.

وأكد مدير مستشفى الملك سلمان الدكتور عبدالدائم العنزي بأن إفتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال تعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لتتواكب مع النهضة الصحية التي يشهدها مستشفى الملك سلمان على كافة مستوياته والتي سوف تؤتي ثمارها في تقديم خدمات صحية متكاملة لعموم مرتادي المستشفى من مواطنين ومقيمين , مشيرا الى ان هذا التطوير جزء من سلسلة برنامج لخطة تطويرية شاملة لمستشفى الملك سلمان بالرياض.

واضاف الدكتور العنزي الى أن إفتتاح الوحدة ستساهم في تقديم خدماتها للمرضى من الاطفال ، كما سيخفف العبء ويساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة للكبار، وبهذا سيقدم المستشفى الآن خدماته في العناية المركزة بشكل متكامل لجميع الفئات سواء للكبار أو الأطفال أوحديثي الولادة.

ونوه الدكتور العنزي الى أن المستشفى يقوم بتحويل بعض المرضى الأطفال بمعدل 6 الى 7 شهرياً والذين هم بحاجة ماسة للمتابعة في العناية المركزة الى المستشفيات الاخرى سواء الحكومية او القطاع الخاص وكما انه بسبب عدم وجود عناية مركزة خاصة بالاطفال لايمكن إجراء بعض العمليات أو قبول بعض حالات التنويم في المستشفى ، مضيفا بأنه خلال الإثني عشر شهراً الماضية تم تحويل أكثر من 63 طفل مريض بحاجة ماسة للعناية المركزة إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة منهم 21 طفل للقطاع الخاص و 19 طفل أخرين للقطاع الحكومي فيما تم تنويم البقية.