الحسن اليامي: ظروف خاصة منعتني من تحقيق رغبة الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب نادي الاتحاد السابق ونجمه المعروف الحسن اليامي أنه قد اعتذر لإدارة نادي الاتحاد عن العمل في الجهاز الفني للفريق الأول للموسم المقبل.

وأضاف الحسن في تصريحات صحفية أن خدمة ناديه وعشقه السابق والحالي العميد شرف له خاصة وأن الاتحاد بعد االله كان صاحب فضل عليه، ومن خلاله حمل شعار الوطن عبر تمثيل المنتخب الوطني، ولكن ظروف عملي بصحة نجران، حالت دون تحقيق رغبة إدارة نادي الاتحاد ورغبته في خدمة النادي ولاعبيه وجماهيره.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد كانت قد رشحت الحسن اليامي للعمل كمساعد للمدرب الحالي للفريق الأول لكرة القدم.