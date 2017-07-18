طب الأسنان: قدمنا الرعاية الصحية بأعلى جودة لـ 384 مريضًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور هشام مشاط، مدير مركز طب الأسنان، بمدينة الملك سعود الطبية أنه تم تسجيل أكثر من 32 ألف مراجع خلال الستة شهور الماضية.

وأشار مشاط إلى أن تلك المواعيد قدمت من خلالها العديد من الخدمات الطبية في مجال طب الأسنان وهي: أسنان الأطفال، جراحة الفم والوجه والفكين، تقويم الأسنان، علاج وجراحة أمراض اللثة، زراعة الأسنان، علاج جذور وعصب الأسنان، تركيب الإستعاضة السنية، صحة الفم والأسنان.

وأضاف أن عدد المرضى المنومين بالمركز وصل إلى 384 مريضاً، قدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة.

واختتم الدكتور مشاط تصريحه منوهاً، أن المركز حرص على المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع وتقديم العناية الصحية لهم، حيث رافقت المدينة ممثلة في المركز رحلة قطار”سار”، وشاركت في فعالية “مدينة في خدمة عائلة” بمنتزة البجيري، إلى جانب العديد من الحملات والفعاليات التوعوية.