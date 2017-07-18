تعليم الرياض يعتمد حركة نقل وتكليف واسعة لمديري ووكلاء المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اعتمد الدكتور عبدالله بن محمد المانع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حركة نقل وتعيين 314 مديرا ووكيلا للمدارس التابعة للإدارة، وشملت الحركة نقل وتكليف 270 قائدا ووكيلا للمدارس الحكومية فيما تم ترشيح 44 قائدا للمدارس الأهلية.

وأصدر الدكتور المانع تعليماته لقادة المدارس المنقولين أو المكلفين إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها عن طريق بوابة الرياض التعليمية ، علما بأن إخلاء طرفهم والمباشرة ستكون عن طريق مديري مكاتب التعليم أما وكلاء المدارس فسيكون إخلاء طرفهم والمباشرة عن طريق قادة المدارس.