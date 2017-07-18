افتتاح مهرجان العسل اليوم بمشاركة 30 عارضًا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

يفتتح مهرجان العسل أبوابه، بجوار فندق قصر أبها، اليوم الأربعاء 25 شوال، في نسخته الرابعة، ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م، وذلك بمشاركة 30 عارضًا من 4 دول عربية: مصر والأردن والإمارات وعمان ومن داخل السعودية: حائل ومكة والباحة ورجال ألمع وأبها.

ويُوجد في المهرجان أكثر من 7 أنواع من العسل، هي: السدر من مجره شمع وسائل، والطلح شمع وسائل، سمر شمع وسائل، الشفلح، البرسيم، زهور، حبوب لقاح، فحص قبل انطلاق المهرجان بأسبوع، ويوجد مختبر طيلة أيام المهرجان لفحص العسل؛ ليطمئن الزائر على جودته.

وأوضح نائب رئيس جمعية النحالين بمدينة أبها عائض عسيري أن الاستعدادات لإقامة هذا المهرجان انطلقت قبل شهر رمضان الماضي، بمشاركات عدة وجهات حكومية في مقدمتها أمانة المنطقة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجمعية البر، لافتًا إلى أن الموقع يمتاز بوجوده بجوار أكبر وأبرز فنادق المنطقة، إذ يتوفر فيه مطاعم مع عدة فعاليات ينتظرها السياح كل عام كالألعاب النارية والفعاليات الأخرى بحديقة أبها الجديدة على بحيرة السد، إضافة للتلفريك.

وأضاف قائلًا: إن المهرجان في نسخته الرابعة سيشهد وجود خلايا نحل لإيضاح طريقة استخراج العسل للزوار، ومزادًا على بيع العسل جملة ومفردا لمدة 5 أيام من بعد المغرب، وقص خلايا العسل داخل المهرجان لاستخراج العسل الطازج، وأكلات شعبيه بالعسل والسمن من أول يوم، ناهيك عن تواجد شركة سما لشحن العسل ومسابقة لأفضل عسل شمع وعسل سائل وأفضل عارض.

وختم بقوله: كل العارضين السعوديين لديهم تصريح من إدارة الزراعة لمزاولة المهنة.