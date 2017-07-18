التويجري يطالب بتكثيف البرامج الدعوية التي توضح العقيدة الصحيحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد الشيخ فهد التويجري، مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة على أهمية البرامج الدعوية التي تهتم بالأمن الفكري وتعزيز اللحمة الوطنية ودحر الأفكار المتطرفة التي يُستهدف بها شبابنا لإشاعة الفوضى والإخلال بالامن في بلادنا من خلال أجندة تقوم عليها بلدان لا تخفى على كل ذي لُب .

كما أكد على تكثيف البرامج الدعوية التي توضح العقيدة الصحيحة وسلامة المعتقد للمسلمين الجدد، وقال خلال لقاءاته بمنسوبي فرع الوزارة بمحافظة بدر والعاملين في المكاتب التعاونية : إنه من نِعم الله علينا أن جعلنا عاملين في هذا المجال خُـداماً لبيوت الله والدعوة اليه وقائمين على بيوته في كافة المجالات حاثاً جميع منسوبي المكاتب التعاونية والعاملين فيها على الإخلاص والاحتساب في العمل الدعوي بكافة مجالاته.

وكان التويجري قد تفقد المكتب التعاوني في مركز الفريش ثم المكتب التعاوني في مركز المسيجيد ثم إدارة المساجد في محافظة بدر واختتمت بالمكتب التعاوني في محافظة بدر التقى خلالها بمدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة بدر الشيخ صالح الصبحي ورؤساء المكاتب التعاونية والمدراء التنفيذيين في المكاتب التعاونية ومنسوبي فرع الوزارة من موظفين ودعاة ومشايخ مطلعاً خلالها على كافة الأنشطة والمحاضرات والدروس والجهود المبذولة في الدعوة الى الله وخدمة بيوت الله عزوجل على الوجه المطلوب.

كما أكد الشيخ التويجري أن تلك الجولات والزيارات التفقدية تأتي وفق تطلعات وزير الشوون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ونائبه الدكتور السديري بالوقوف على أرض الميدان للاطلاع على سير العمل لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه العمل الدعوي ومعرفة كل مايمكن تطويره وتوفيره من خدمات تتوافق مع عصرنا الحديث لخدمة العمل الدعوي والعاملين فيها.