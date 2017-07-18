بالأسماء.. بلدية بيشة تمنح أراضي لـ 26 مستفيد - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

تبدأ بلدية محافظة بيشة في إجراءات تسليم 26 مواطناً ومواطنة ممن صدرت لهم أوامر سامية بمنحهم أراضي في المحافظة .

ودعتهم إلى مراجعة البلدية لإستلام أراضيهم اعتباراً من تاريخ 1438/11/14هـ ولمدة شهر من تاريخه وذلك بمقر البلدية، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وأصل الوكالة لمن هو وكيل عن غيره.

وأعلنت البلدية عن الأسماء وهي كالتالي :

عبدالله هندي سلطان شفلوت

ظافر وهيب شارع الشهراني

خالد ناصر فهد القحطاني

سعيد هادي سعيد الشهراني

سعيد حمد حمدان الاكلبي

سعد محمد عبدالله القرني

مفرح مفرج مفرح السبيعي

عبيد عفيص سعد الهزري

شبان حجاب شبيب السبيعي

عثمان محمد عبدالله القرني

محمد عزيز مرعي العمري

فارس ثواب فارس الجهمي

ظافر بداح محمد الشهراني

هيا فيصل علي الشهراني

15- علي فراج عمرين الشهري

16 – علي محمد علي بالعلا الشهراني

17- خالد حطاب عبدالله السبيعي

18- ملفي صافي مصلح ال مصلح العمري

19- علي عبدالخالق عبدالله القرني

20 – عبدالعزيز عامر عبدالرحمن السلولي

21 – عبدالله عادي ردعان الدوسري

22- صالح محمد مهدي العمري

23- ناصر محمد سالم الجهمي

24 – سعيد علي عوض القحطاني

25- سعيد ناصر سعيد الشهراني

26 – عبدالله علي محمد ال جارالله القرني .