⁠⁠⁠⁠⁠استقرار أسعار الذهب تزامناً مع هبوط الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع انخفاض الدولار على خلفية التوترات السياسية في واشنطن وتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام.

وسجل مؤشر الدولار استقرارا بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر بسبب تزايد الشك حول قدرة الرئيس الأمريكي ” ترامب ” على القيام بإصلاحات الرعاية الصحية التي وعد بها، حيث أعلن عضوان في مجلس الشيوخ معارضتهما لمشروع قانون الرعاية الصحية مما يقلص من فرص القانون في الموافقة عليه .

ووصل سعر المعدن الأصفر إلى 1238.27 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 3 يوليو.

وقالت شركة ” إس بي دي آر جولد تراست ” وهي أكبر صندوق لتداول الذهب في العالم، أن حيازاتها انخفضت بنسبة 0.21% إلى 827.07 طن أمس من 828.84 طن يوم الجمعة.

وتزايدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.16% إلى 1235.70 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.32% إلى 94.827، وذلك في تمام الساعة 11:31 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.