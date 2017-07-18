⁠⁠⁠⁠⁠الجوازات توضح تطبيق المقابل المالي على المرافقين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح خالد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، أن قرار المقابل المالي على المرافقين للأجانب في القطاع الخاص، لا يشمل المرافقين في الزيارة العائلية.

وقال إن المقابل المالي يُطبق فقط على المرافقين والتابعين للوافدين العاملين في القطاع الخاص.

وحول تفاجؤ بعض المقيمين بوجود مبالغ مالية إضافية غير رسوم تمديد الزيارة المقدرة بـ100 ريال عند تجديدها إلكترونياً، طالب الصيخان هؤلاء الأشخاص بالتأكد من البنك الذي يتعاملون معه إذ قد يكون هناك رسوم تأمين طبي إذا كان الدخول بعد قرار التطبيق.

وفرضت المملكة مؤخراً رسوماً على المرافقين والتابعين للعاملين الأجانب في القطاع الخاص، بدأ تطبيقها منذ أول يوليو 2017 بواقع 100 ريال شهرياً على المرافق على الواحد، على أن تزداد الرسوم سنوياً لتصل إلى 400 ريال شهرياً على المرافق الواحد في 2020.