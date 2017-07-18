أسعار النفط مستقرة رغم زيادة المعروض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط استقرارا رغم صدور بيانات أظهرت تزايد إمدادات الخام البرازيلي إلى جانب توقعات بنمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال الشهر القادم، وتزامنًا مع هبوط الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بمقدار 3 سنتات إلى 48.39 دولار للبرميل، فيما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.10% إلى 45.97 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وترافق ذلك مع هبوط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.35% إلى 94.78 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأمريكية دعمًا لأسعار السلع ومن بينها النفط.