 ⁠⁠⁠⁠⁠ثلاثة أندية تنتظر موافقة هزازي بعد انسحاب الفيحاء من الصفقة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠ثلاثة أندية تنتظر موافقة هزازي بعد انسحاب الفيحاء من الصفقة

⁠⁠⁠⁠⁠ثلاثة أندية تنتظر موافقة هزازي بعد انسحاب الفيحاء من الصفقة
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن أندية التعاون والرائد والفتح تنتظر موقف اللاعب الدولي نايف هزازي من عروضها خاصة بعد انسحاب نادي الفيحاء من المفاوضات مع هزازي الذي وقع مخالصة مالية مع ناديه السابق النصر الشهر الماضي.

وتشير المصادر الى ان اللاعب يفضل اللعب للتعاون على باقي الاندية التي قدمت له عروضا رسمية، وبالرغم من ان اللاعب ألمح في عدة تصريحات برغبته في الانتقال لنادي الاتحاد الا ان منع الاتحاد من التسجيل سيعيق رغبة اللاعب ورغبة نادي الاتحاد كذلك.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 2 ساعتين

التعاون وكثير عليك

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