بلدية الشوقية تغلق مطعماً مخالفاً وبقالة عشوائية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

أغلقت بلدية الشوقية الفرعيه بمكة المكرمة أمس مطعما مخالفا وبقالة عشوائية بعد ضبط العديد من المخالفات الصحيه والبيئية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، وذلك خلال الحملة الرقابيه التي قام بها مراقبي البلدية ضمن الجهود التي تهدف الى الرفع من مستوى الاصحاح البيئي والقضاء على المخالفات .

أوضح ذلك المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعيه ، وقال إن البلديه تقوم خلال هذه الفترة بحملات رقابية مكثفة ، وذلك حرصاً على التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة المواد المقدمه في كافة المحلات الغذائية ، خاصة خلال هذه الفترة من الاجازة الصيفية ، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتطلب توفير الاجواء الصحية لضمان سلامة المواد الغذائية ، حيث تعد هذه الحمله امتداد للعديد من الحملات السابقه على المنطقه , والتي تتم بشكل دوري لضمان الحفاظ على سلامة المعروضات .

وقال ان البلدية شكلت فريقا ميدانيا بمشاركة المراقبين سامي يماني وخالد الدوسري ، وتم اغلاق المطعم اغلاقا نهائيا ، بعد رصد عدد من الملاحظات مثل الاطعمه التالفه ووجود حشرات وبعض المخالفات التشغيلية والتخزين في ظروف غير صحية ، وتمت مصادرة محتويات الموقع التي شملت (7) انابيب غاز و(12) صيجان كبيرة وطاولة خشبية وافران كهربائية وقدور وغيرها ، و(14) كرتون مواد غذائية و(7) اكياس بطاطس و(7) كراتين خضروات ورقية وغير ذلك .

وأكد عراقي بأن البلدية ستواصل مهامها في تكثيف الجهود خاصة في مجال الأعمال التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة .