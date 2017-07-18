الشورى يحث الصحة على سرعة انجاز المشروع الصحي الموحد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد، وفق سقف زمني محدد، وسرعة تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاج إليه من دعم مالي.

كما طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بتوفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد، وحث على التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم المالي اللازم الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق استراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية أمس الإثنين، لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/ 1437هـ.