" المساهمات العقارية " : تصفية محجوزات أرامكو خارج اختصاصنا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة، بياناً يفيد بأن تصفية المساهمات الواقعة ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية المتداخلة في حدود حرم مطار الملك فهد الدولي تخرج عن الاختصاص الولائي للجنة؛ موضحة أن على المساهمين التقدُّم للدائرة القضائية المختصّة.

وأوضحت في بيانها الصادر اليوم، والذي وجّهته إلى كل المتضرّرين أن لهم الحق في التقدم للمحكمة المختصّة للمطالبة بحقوقهم ممّن ساهموا معه، أو الرجوع إلى مَن باعهم، وأن العبرة بما يتقرّر شرعاً ويكتسب القطعية فيما يخص محجوزات ” أرامكو ” (بوابة الذهب، أرض طريق أبو حدرية، صناعية الدمام، جواهر النمر، نماء، أرض صناعية الدمام).