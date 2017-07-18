صحفي " بي بي سي " ينسحب من ندوة عن الجزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

فضل الصحفي فرانك غاردنر؛ بقناة ” بي بي سي ” البريطانية، الانسحاب من ندوة عُقدت أمس الإثنين بنادي فرونت لاين ، حول مستقبل قناة الجزيرة القطرية؛ ” لكونها مناظرة منحازة إلى طرف واحد “.

وقرر غاردنر الانسحاب من المناظرة، التي كانت بعنوان ” قضية الجزيرة “؛ بسبب مخاوف من تحويل الجلسة لتصبح ” محاولة دعائية من قطر وقناة الجزيرة دون وجود أيّ طرف يحقّق التوازن في محاور جلسة النقاش “.

وعلى جانب آخر فشل منظمو المناظرة في دعوة أيّ ضيف من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مما سبب انتقادات لانحياز الحضور الواضح.

وضمّت قائمة أعضاء لجنة المناظرة: وضاح خنفر؛ المدير العام السابق لشبكة الجزيرة الإعلامية، وغايلز تريندل؛ المدير الإداري للجزيرة الإنجليزية، إضافة إلى ديفيد هيرست؛ مدير تحرير موقع ” ميدل إيست آي ” ، وهو موقع يُعتقد بأن قطر تتبنى تمويله.