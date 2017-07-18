بالصورة.. عريس يتمكن من الوقوف بحفل زفافه بعد اصابته بالشلل لسنوات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عقب أن أقدم عروسان بريطانيان على تأجيل حفل زفافهما ، بسبب وقوع حادث أليم للعريس افقدته القدره على السير مره أخرى ، تمكن العريس من الوقوف للمرة الأولى على قدميه منذ سنوات .

وكان جيمس ثورب (29 عاماً) وخطيبته ميشيلا واتسون (33 عاماً)، اضطرا إلى إلغاء حفل زفافهما قبل سنوات، عندما تعثر العريس وأصيب أثناء ممارسة رياضة التجذيف في البحر، وأخبره الأطباء أنه لن يكون قادراً على السير من جديد.

إلا أن جيمس كان مصراً على أن يمنح ميشيلا حفل الزفاف الذي تستحقه، ويوم الجمعة الماضية ، وبمساعدة من المختصين، تمكن من الوقوف باستخدام هيكل معدني متطور، وشارك عروسه رقصتهما الأولى أمام المدعووين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال جيمس عن هذه المناسبة السعيدة “ كان أفضل يوم في حياتي، لقد عنى لي ذلك الشيء الكثير، ما حدث معي كان مروعاً، ولكنه كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير ” .