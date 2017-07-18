بالصورة.. عريس يتمكن من الوقوف بحفل زفافه بعد اصابته بالشلل لسنوات - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة.. عريس يتمكن من الوقوف بحفل زفافه بعد اصابته بالشلل لسنوات
عقب أن أقدم عروسان بريطانيان على تأجيل حفل زفافهما ، بسبب وقوع حادث أليم للعريس افقدته القدره على السير مره أخرى ، تمكن العريس من الوقوف للمرة الأولى على قدميه منذ سنوات .
وكان جيمس ثورب (29 عاماً) وخطيبته ميشيلا واتسون (33 عاماً)، اضطرا إلى إلغاء حفل زفافهما قبل سنوات، عندما تعثر العريس وأصيب أثناء ممارسة رياضة التجذيف في البحر، وأخبره الأطباء أنه لن يكون قادراً على السير من جديد.
إلا أن جيمس كان مصراً على أن يمنح ميشيلا حفل الزفاف الذي تستحقه، ويوم الجمعة الماضية ، وبمساعدة من المختصين، تمكن من الوقوف باستخدام هيكل معدني متطور، وشارك عروسه رقصتهما الأولى أمام المدعووين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وقال جيمس عن هذه المناسبة السعيدة “ كان أفضل يوم في حياتي، لقد عنى لي ذلك الشيء الكثير، ما حدث معي كان مروعاً، ولكنه كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير ” .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17455 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفرحه تخلي كل شي يقوووووم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
أمل الطيار[ عدد التعليقات: 9382 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو واقف
هذا وراه ستاند متكي عليه😕
تستهبلون انتم 😂
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8449 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله فرحةةة العرسسسس 😂😂😂
رعد[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثلاثه احزمه تثبته في الاستاد اللي خلفه-الطيار صح-
رعد[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله اللي في بالي يعرس ولا يطلع طول عمره من غرفة النوم الا ياكل ويشرب ويرجع وهكذا-عساه ماينشف24 ساعه-
محمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه جراح سعودي مقعد يستخدم التقنيه هذي اثرمن سنتين
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8449 ] نشر منذ 2 ساعتين
عسى هالدعوة لي 😅
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5444 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومازال الهياط مستمرًا الله يفضخ روسكم🤕
كان زمان[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 2 ساعتين
حركات …..
رعد[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه لك ومن القلب -وان شاء الله 24 ساعه ——
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17455 ] نشر منذ 53 دقيقة
.بعد فتوى الازهر بجواز نقل أعضاء الحيوان للإنسان..
……. تقول لزوجها:
متاﺧﺪﻟﻚ من الحمار حاجه تفرحنا بيها
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
انا اعتقد قصدها الصبر ؟😂
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8449 ] نشر منذ 49 دقيقة
🙈🙈🙈🙈🙈😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13457 ] نشر منذ 28 دقيقة
يمكن صحيح الله قادر سبحانه 😍
المعنااا[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 15 دقيقة
الوفاء من المرأة له طعم خاص بالحياه .. لا يفهمه إلا الرجال