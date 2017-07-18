بالصور.. أجمل زوجات أغنى الرجال في العالم أشهرهم " ترامب " - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

يعشق الأشخاص تتبع حياة الأفراد الأغنياء والأقوياء، والبعض يرى هؤلاء الأفراد مصدر إلهام للنجاح في الحياة، وفيما يلي أكثر النساء المحظوظات اللاتي تزوجن بأغنى الرجال في العالم على النحو التالي:

1. كلوديا باريلا وجاي لاليبيرت

تزوجت عارضة الأزياء كلوديا باريلا من جاي لاليبيرت، وهو أغنى الرجال في العالم ولديه قيمة صافية قدرها 2.6 مليار دولار.

2. كيرستي روبر وإرنستو برتاريلي

في عام 1997 تزوجت كريستي روبر، كاتبة أغانٍ، والتي حصلت على لقب سيدة بريطانيا عام 1988، من إرنستو بيرتاريلي وهو رجل أعمال سويسري من أصل إيطالي وأنجبا 3 أطفال.

أصبح إرنستو بيرتاريلي الرئيس التنفيذي لشركة سيرونو وهي شركة أدوية، ورث إرنستو وشقيقته دونا شركة سيرونو من والدهما في عام 1998، وأصبح مشهورًا بعد أن وجدت شركته هرمونًا لعلاج النساء اللواتي يعانين من مشاكل العقم.

3. فلافيا سامبايو وإيك باتيستا

إيك باتيستا هو رئيس مجموعة إبك المتخصصة في صناعة التعدين والنفط والغاز، اكتسب باتيستا الكثير من النقود من هذه الشركة وهو أغنى رجل في البرازيل.

واختار باتيستا واحدة من أهم النساء كشريكة له وهي فلافيا سامبايو، محامية وترأس منظمة تسمى “وعيه المعهد” من أجل مساعدة الأطفال.

4. جيمس باكر وإريكا باكر

تزوجت المغنية وعارضة الأزياء إريكا عام 2007 من جيمس باكر، الملياردير الأسترالي ورجل الأعمال الذي يمتلك واحدة من كبرى شركات الإعلام المتخصصة في مجال الترفيه، ويعد ثالث أغنى رجل في أستراليا، في حفل زفاف كلف 15 مليون دولار وأنجب منها طفلين.

وهو ابن الراحل كيري باكر الذي كان مشهورًا في مجال الإعلام.

5. إلويز برودي وجون بول ديجوريا

تزوجت الممثلة الأمريكية إلويز برودي عام 1988 من جون بول ديجوري، ملياردير أمريكي وهي ذات أصول يونانية إيطالية وأنجب منها 4 أطفال.

بدأ حياته كمهاجر فقير بكاليفورنيا وانضم فترة من الوقت لعصابات الشوارع، لكن تحولت حياته عندما قال له مدرس الرياضيات إنه “لن ينجح أبدًا في أي شيء في الحياة”، أصبح ديجوريا المؤسس المشارك لخط بول ميتشل لمنتجات الشعر.

6. لاري بيدج ولوسي ساوثورث

يعد لاري بيدج أحد مؤسسي “غوغل” قبل 20 عامًا تقريبًا، اعتقد كثير من الناس أن المهووسين بالتكنولوجيا هم من الرجال البعيدين عن الحياة الاجتماعية ولكنه تزوج من لوسي ساوثورث التي تخرجت من جامعة بنسلفانيا وهي حاصلة على شهادة ماجستير في الطب، لوسي ولاري لديهما طفلان.

7. جيمس باكر وماريا كاري

وقعت عين جيمس باكر الملياردير الأمريكي على المغنية الأمريكية ماريا كاري لكن خطبتهما لم تستمر عندما شكى باكر أن ماريا تسلبه أمواله بطريقة إنفاق ساذجة بالرحلات الفخمة لكلابها وجلسات باهظة الثمن، وتصل ثروة باكر إلى 3.4 مليار دولار.

8. جيف بيزوس وماكنزي بيزوس

يعد جيف بيزوس مؤسس “الأمازون” أكبر سوق على الإنترنت في العالم، وكثير من الناس ينفقون المال به باعتباره منصة لتوزيع منتجاتهم.

تزوج بيزوس من ماكنزي بيزوس الروائية، ولديها بعض المشاريع الأكثر مبيعًا وحصلت ماكنزي على جائزة الكتاب الوطني لعملها، وأيضًا على درجة من برينستون، تزوجا في عام 1994، لديهما طفلان معًا.

9. روبرت مردوخ وآنا مان مردوخ

كغيره من الأثرياء تحاط النساء والجميلات بقطب الإعلام العالمي روبرت مردوخ، لكن انفصاله عن زوجته الثانية آنا مردوخ كان الأغلى ثمنًا في العالم إذ كلفه 1.7 مليار دولار.

وتزوج مردوخ 4 مرات كان آخرها زواجه من عارضة الأزياء جيري هول.

10.دونالد ترامب وميلانيا كنوس

تزوج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ميلانيا كنوس عام 2005، وكانت تعمل عارضة أزياء حينها.

أنجبت ميلانيا طفلًا يدعى بارون ويليام ترامب، وهو الطفل الخامس لترامب، أصبح ترامب جدًا وكان أول حفيد ابن دونالد جونيور وزوجته فانيسا اللذين أنجبا كاي ماديسون.