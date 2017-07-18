رئيسة الوزراء البريطانية تطالب حزب المحافظين بالتوقف عن المشاحنات - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من نواب حزب المحافظين الذي ترأسه التوقف عن المشاحنات وإلا سيتيحون المجال لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين بالوصول إلى السلطة.

وبعد خسارة ماي الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة ظهرت خلافات علنية بين بعض الوزراء بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبسبب الإنفاق العام في ظل توقعات بأن تجري الإطاحة بماي من رئاسة الوزراء قريبا.

وقالت ماي خلال حفل لنواب من حزب المحافظين إنه يجب ألا تكون هناك ” مشاحنات أو نشر عيوب “.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن ماي قولها للمشرعين ” الخيار هو إما أنا أو جيريمي كوربين ولا أحد يريده هو “.

وأضافت “ابتعدوا (عن العمل السياسي) وخذوا عطلة صيفية مناسبة وعودوا مستعدين للعمل الجاد “.