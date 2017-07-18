القحطاني يوجه رسالة قوية للسلطة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، اليوم، أن السلطة القطرية تحاول اختزال المقاطعة بتصريحات تميم في وكالة الأنباء التي زعموا اختراقها، مؤكدا أن هذا غير صحيح.. التصريحات عجّلت بتأديب السلطة لا أكثر.

وأضاف القحطاني في تغريدات له اليوم عبر ” تويتر ” : محاولة استجداء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بزعم اختراق الوكالة والاتكاء على مصادر صحفية لن ينفعهم طالما تنظيم ” الحمدين ” الحاكم بأمره بقطر، ولذا على سلطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية منذ انقلاب حمد على والده، ثم مراجعة المطالب الـ ١٣.. وقد تزيد؛ بعد أن اتضح للعالم سوء نيتهم.

وتابع: البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة الأنباء ليست لب الموضوع من قريب ولا بعيد، وإذا كان تنظيم ” الحمدين ” يظن أنه سينجو بهذه الحجة فقد وهم – كعادته, وأذكر تنظيم ” الحمدين ” بـ ” #إلاالفهدلنتمرمرور_الكرام ” نحن نوقر آباءنا ونجل ملوكنا ومن عق والده أو سكت عن الإساءة لمليكه فليس منا ولسنا منه “.