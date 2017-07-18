فيديو كليب لفنانة مٌحجبة يُثير الغضب على الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أغنية مصورة بطريقة الفيديو كليب، تظهر فيها فنانة محجبة وهي تتمايل وترقص وتؤدي أغنيتها التي تحتوي على كلمات جريئة ، استياء بين المتابعين لظنهم ان هذه الاغنية لفتاة مصرية ، قبل أن تنكشف المفاجآة ويتبين أنها نجمة ماليزية لم تمانع الرقص خلال الكليب رغم ارتدائها للحجاب وزي محتشم.

وازداد غضب النشطاء لأن كلمات الأغنية تحتوي على تلميحات وإيحاءات جريئة للغاية لا تتناسب أبداً مع زي وإطلالة صاحبة الأغنية.

الأغنية بعنوان Sayang: I am Me أي ” حبيبي.. هذه أنا “، وهي أول أغنية تطلقها داتوك سيري فيدا، المليونيرة الماليزية التي دخلت مؤخراً مجال الغناء .