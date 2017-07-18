" الخطوط السعودية " تنفي القبض على 7 من مضيفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفى المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية القبض على سبع مضيفات بالشركة، حاولن تهريب كمية من الدخان عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال عبد الرحمن الطيب المتحدث باسم الشركة إنه لم يتم القبض على أي من مضيفات الخطوط السعودي، وفقا لـ ” عكاظ “.

وأوردت إحدى الصحف المحلية أن سلطات الجمارك بمطار الرياض ألقت القبض على سبع مضيفات كن قادمات على رحلة الخطوط السعودية من جاكرتا، وبحوزتهن 76 كرزاً من السجائر.