" الخطوط السعودية " تنفي القبض على 7 من مضيفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

” الخطوط السعودية ” تنفي القبض على 7 من مضيفاتها
نفى المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية القبض على سبع مضيفات بالشركة، حاولن تهريب كمية من الدخان عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقال عبد الرحمن الطيب المتحدث باسم الشركة إنه لم يتم القبض على أي من مضيفات الخطوط السعودي، وفقا لـ ” عكاظ “.
وأوردت إحدى الصحف المحلية أن سلطات الجمارك بمطار الرياض ألقت القبض على سبع مضيفات كن قادمات على رحلة الخطوط السعودية من جاكرتا، وبحوزتهن 76 كرزاً من السجائر.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 45 دقيقة
مصطلح النفي
عبارة عن خبر عاجل يعني(ارفع قب)
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 18 دقيقة
عكاض لامصداقية لأخبارها
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17440 ] نشر منذ 12 دقيقة
حتى لو قبضوا عليهم حقيقي
وش تبونهم يقلون نعم صحيح
مستحيييييل
لأن هذي فضيحة وحن مجتمع بالعادة
نحب الستر على البنات🤗🤗🤗🤗