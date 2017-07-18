" الإحصاء ": 99% زيادة برواتب الجامعيات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعدت الهيئة العامة للإحصاء بيانات حول رواتب المواطنين العاملين لعام 2016، كاشفة عن ارتفاع رواتب الإناث الحاصلات على البكالوريوس 99.2% عن نظيراتهن من الحاصلات على الشهادة الثانوية، بمقابل زيادة 51.2% في رواتب الذكور.

وتعد هذه الزيادة الأعلى في رواتب الإناث وفقا لمستواهن التعليمي، وذلك حسب جريدة ” الوطن “.

وأوضحت الإحصائيات إلى أن إتقان القراءة والكتابة يزيد من راتب الذكور 23.4% حيث يبلغ متوسط الراتب 5593 بمقابل 4357 للأمي، في حين لا يزيد راتب الأنثى القادرة على القراءة والكتابة عن الأمية سوى 0.8% براتب 3885 بمقابل راتب 3853 للأمية.

وعلى مستوى التعليم الثانوي فتكون الزيادة بنسبة 16.3% وراتب 9085 للذكور، فيما تزيد عند الإناث 14.7% وراتب 5296 للإناث، لترتفع نسبة زيادة رواتب الإناث في مستوى التعليم الجامعي للضعف عن التعليم الثانوي وبزيادة 99.2% وراتب 10550 للإناث، وزيادة 51.6% وراتب 13774 للذكور.