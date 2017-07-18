كاتب أمريكي: الأزمة مع أسرة آل ثاني وصلت لطريق مسدود - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

طالب كاتب أمريكي الدوحة بأن تغير سلوكها المثير للمشكلات بالمنطقة.

وأشار الكاتب الأمريكي ماثيو برودسكي إلى الاتفاق الذي وقع عام 2013 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر تميم قائلاً ” إن قطر لم تخالف الاتفاق فقط، بل تخطته كثيراً بإثارة الاضطرابات في المنطقة ” ، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” عكاظ ” اليوم الثلاثاء.

وقال إن الحل في موضوع قطر وصل إلى طريق مسدود، خاصة بعدما عاد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خالي اليدين بعد جولة بين الدول المعنية بالأمر، مشيراً إلى أن الخلاف بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر مختلف هذه المرة عن المرات السابقة بعد أن أخلت قطر بالتزاماتها، وتجاوزتها إلى أبعد من ذلك.

وذكر برودسكي نقاط الخلاف الرئيسية بين الدول الأربع وقطر والتي تتمحور حول دعم الدوحة للإخوان المسلمين وعلاقاتها بإيران ودعمها للمتطرفين في سوريا واستخدامها لشبكة الجزيرة بوقاً للنظام من أجل تقويض جيرانها.

وتابع مؤكداً أن قطر دفعت مئات الملايين من الدولارات لجماعات تابعة لإيران -في إشارة إلى المبلغ الكبير الذي دفعته الدوحة للحشد الشعبي في أبريل الماضي للإفراج عن قطريين ويقدر بنحو 500 مليون دولار-، كما دفعت الدوحة 300 مليون دولار لجبهة النصرة التابعة للقاعدة في سوريا.