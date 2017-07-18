دراسة: العجائز خائنون والشباب أكثر ولاءً - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة جديدة أن الخيانة الزوجية تنتشر بين كبار السن بنسبة أكبر، مقارنة بالشباب الصغار حديثي الزواج، وفقا لما ذكرتة صحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية.

وأشارت البحوث التي نشرت بمعهد الدراسات الأسرية، إلى أن 20% من الأمريكيين المتزوجين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عامًا يعترفون بالجنس خارج إطار الزواج، مقابل 14% فقط من الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة.