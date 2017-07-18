بسعر " 10 دولارات " بيع حبوب جنسية على شكل وجه دونالد ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أكدت مصادر إعلامية بريطانية ، أن الحبوب الجنسية التي تغزو الأسواق البريطانية مصنوعه على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث تلاقي طلبًا شديدًا من قبل المستهلكين، في حين تباع الفئة الأولى منها بسعر 8 جنيهات استرلينية، أو ما يعادل 10 دولارت للحبة الواحدة .

واشار المصدر ، أن الحبة تم تهريبها من هولندا، وتحتوي على مستويات عالية من المنشطات الجنسية .

فيما قال مصدر في السوق ، “ هناك الكثير من حبوب الشهوة الجنسية في السوق، بأسماء وعلامات تجارية مختلفة، لكن هذه الحبة تختلف لأنها تشبه ترامب، لهذا السبب أصبحت شعبية وعليها طلب كبير ” ، مٌضيفاً ، من كان يظن أننا سنرى منشطات جنسية على شكل الرئيس الأمريكي.