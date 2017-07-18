نيويورك تايمز: الدوحة عاصمة تحتضن التآمر والتناقض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وصفت نيويورك تايمز الدوحة بعاصمة ” المؤامرات والتفاخر ” .

وأوضحت في تقرير لها كم التضارب الذي تحتويه المدينة ملخصة المشهد بأن السكان والوافدون يمتزجون بالمنفيين السوريين والإسلاميين الليبيين وقادة سودانيين.

ولفتت في تقريرها إلى وجود 100مسؤول من طالبان وعائلاتهم يتسوقون بحرية إلى جانب حرم جامعي أميركي.

كما أن قائد حماس السابق خالد مشعل يسكن في فيلا إلى جانب السفارة البريطانية.

وتحتضن الدوحة أيضا مفتي الإخوان المسلمين الهارب من مصر يوسف القرضاوي وهو على لائحة تضم 59 شخصاً، تطالب الدول الأربع التي تدعم مكافحة لإرهاب الدوحة بترحيلهم من قطر، فهو ومتطرفون غيره يجدون مأوى آمنا في قطر، التي أعطتهم صوتاً مسموعاً على قناة الجزيرة.

وانهت الصحيفة تقريرها بأنها هي البلاد التي يلجأ إليها المشوشون وغير المرغوب فيهم في بلادهم، بحسب كتاب ديفيد وربرت حول قطر.