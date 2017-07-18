بالفيديو.. رأس حية مقطوع يتحرك ويحاول غرس اسنانه السامة بالأرض - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نشرت الأمريكية جيل سكوت موليت، من مدينة صني فيل بولاية تكساس ، مقطع فيديو مروع على صفحتها بالفيسبوك ، أظهر رأس حية مقطوع وهو تتحرك على الأرض وتفتح فمها، وتحاول غرس أنيابها السامة.

وقالت في تدوينتها: إن ابنتيْها عَثَرَتَا على هذه الحية السوداء ذات الفم القطني، أسفل شجرة في الحديقة، ولأنه لم يكن معهما سكين؛ فقد استخدمتا مقص الأشجار، وتمكنتا من قطع رأس الحية.

وحسب الفيديو: فقد ظل رأس الحية يتحرك لمدة دقائق بينما ظهرت بقع وقطرات الدماء من حوله، وحاول الرأس أن يغرس أنيابه السامة في أي شيء، حتى توقف تماماً في النهاية.