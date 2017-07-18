انطلاق عروض مسرحية " صبح صبح " في 4 مناطق بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يبدأ عرض المسرحية المصرية ” صبّحْ صبّحْ “غدا الأربعاء، وتنطلق العروض في 4 مناطق سعودية هي الرياض وجدة والدمام وأبها.

والعرض المسرحي يأتي ضمن الجهود المبذولة من هيئة الترفيه بدعم العديد من الفعاليات الترفيهية للترفيه عن المواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد شامان العنزي مقدم المسرحية أن الحضور يشمل (العائلات والرجال) وسيكون عدد المقاعد 3500 مقعد أنه سيتم تقديم 13 عرضًا لمسرحية ” صبّحْ صبّحْ ” في أربع مناطق في المملكة تبدأ من منطقة الرياض يوم الأربعاء 19 يوليو بأربعة عروض وذلك في مركز الملك فهد الثقافي، ومن ثم أربعة عروض في مدينة جدة بمعارض الحارثي وعرضين في أبها في مسرح المفتاحة و3 عروض في الدمام في معارض الظهران الدولية والتي سيكون توقيتها من الساعة التاسعة مساء.