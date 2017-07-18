المعارضة الايرانية في نيويورك تتظاهر ضد " ظريف " - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تظاهر العشرات من المعارضين الايرانين امس الاثنين امام مَرْكَــز مجلس العلاقات وزير الخارجية، وتاتي هذه المظاهرات احتجاجا على استضافة مجلس العلاقات وزير الخارجية لوزير وزير الخارجية الايراني جواد ظريف، وقد رعت هذه المظاهرة منظمة الجالية الايرانية الاميركية في الولايات المتحدة الامريكية، حيث علت فيها اصوات مناهضة بقوة وبشدة للانتهاكات التي تقوم بها ايران في حقوق الانسان .

هذا وابدى المتظاهرون الايرانيين الاستياء الجم لقيام مجلس العلاقات وزير الخارجية في نيويورك باستقبال وزير وزير الخارجية الايراني، واعتبروا انه لا يمثل الشعب الايراني بل يمثل نظام هو الاكثر رعاية للارهاب في العالم، فيوقت قد عقد ظريف لقاءا مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.

هذا ومن هنا فقد ذكـر احد المعارضين الايرانين مهران ابراهيمي من الجالية الايرانية في فيرجينيا قوله”اننا نعارض بشدة الوجود الايراني في مَرْكَــز العلاقات وزير الخارجية الذي يحظى باحترامنا، في حين ان لدينا علما بان النظام الايراني يدعم العنف المسلح، ويتدخل في شؤون دول المنطقة مثل الجمهورية السورية والموصل وفلسطين ولبنان ولهم ايدي في كل مكان.

بينـمـــا تحَدَّثَت سارة حسني طالبة الدكتوراة في العلوم السياسية في نيويورك، قولها : “ نحن نعلم أن شعبنا ينتفض ويعارض حكومته، وأن هناك الكثير من القمع الحكومي للتظاهرات، ولذا نحن هنا اليوم نحاول تسليط الضوء على أوضاع شعبنا، وإيصال رسالته للمجتمع الدولي ولمجلس العلاقات وزير الخارجية أيضا ”.

وقد عبر المتظاهرون الايرانيون عن سخطهم الجم على النظام الايراني الذي اعدم ثلاثة الاف ايراني خلال فترة حكم السيد الرئيس الايراني روحاني على حد وصفه.

بينـمـــا اكدت رئيسة منظمة الجالية الايرانية الامريكية شيرين ناريمان في فيرجينيا، ان هناك الكثير من الخروق بحق حقوق الانسان في ايران، حيث قام النظام الايراني في اوئل هذا الشهر باعدام حوالي 75 ايرانيا بما فيهم استاذ جامعي، ونجد كل خمسة ساعات شخصا مشنوقا في ايرا، كما ان ايران تلعب دور كبير في المنطقة العربية في كل من الجمهورية السورية ولبنان والموصل، وطالب المتظاهرون ايضا تغيير النظام في ايران، باعتبار ان الحل لا يكم في تحسين العلاقات مع النظام الايراني القائم، بل التغيير الكامل للسلطة الحالية.