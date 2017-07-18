جولة خليجية لأردوغان الشهر الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، عزم الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة كل من السعودية والكويت وقطر، يومي 23 و24 يوليو الجاري.

وصرح الرئيس التركي في وقت سابق بأنه ينوي القيام بجولة على دول الخليج، في محاولة لتبديد التوتر بين قطر والإمارات والسعودية، بعد رفض الدوحة تنفيذ المطالب الـ13 التي قدمتها لها الدول الأربع.

وأشار إلى أن زيارته المقررة للمنطقة يجب ألا تعتبر جهدا لـ ” التوسط ” بين الفريقين.

وقال: ” الكويت اضطلعت بدور الوسيط. ونحن ندعم الجهود الكويتية. ما أريده من الزيارة هو المساهمة في إقامة حوار بين الجانبين “.

وكانت الدوحة قد رفضت قائمة تتضمن 13 مطلبا قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشترطة تنفيذها لانهاء المقاطعة ، ومن بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر التي لم يتم افتتاحها رسميا بعد.