بالفيديو.. الأوقاف المصرية ترد على فيديو الراقصة صافيناز - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نفت وزارة الأوقاف المصرية صحة مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وأكّدت أن الفيديو ” مفبرك ” .

وكان الفيديو الذي تم تداوله أظهر شاشة إلكترونية فوق أحد المساجد بالقاهرة تعرض الراقصة صافيناز وهي تؤدي بعض رقصاتها .

وشكلت الوزارة لجنة فور مشاهدة الفيديو المتداول، ولفت جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، إلى أنه تبيّن للجنة أنه عار تمامًا عن الصحة، وأنه يأتي ضمن الحملة الممنهجة على مصر في الاعلام، داعياً الى عدم تداول هذا الموضوع بشكل واسع، ومؤكداً أنه لا يمكن لأي مصري أن يسمح بتعليق مثل هذه الشاشة فوق مسجد، وهو أمر يرفضه القبطي قبل المسلم، على حد تعبيره.