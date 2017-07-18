بالصور.. فستان زفاف خيالي لزوجة مؤسس " سناب شات " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في حضور 45 شخصاً من الأصدقاء والمقربين وافراد العائلة ، أُقيم زفاف عارضة الأزياء ميرندا كير وإيفان شبيجل، مؤسس “سناب شات”، في الفناء الخلفي لحديقة منزلهما.

ورغم أن قائمة المدعوين كانت محدودة، فإن ذلك لم يمنع الحسناء الأسترالية من ارتداء فستان أحلامها الأبيض، إذ خطفت الأنظار ناحيتها بفستانها الأنيق والكلاسيكي من دار أزياء “ديور”، الذي صمم خصيصًا لها من قبل المدير الفني الجديد للعلامة التجارية ماريا غراتسيا تشيوري.

وتألقت الحسناء بفستان مصنوع من قماش الحرير، بأكمام طويلة مزينة بحبيبات اللؤلؤ، وأكملت إطلالتها الأنيقة بطرحة طويلة بيضاء، وزين مقدمتها بطوق مرصع باللألئ البيضاء، ما أضفى عليها مزيدًا من الأناقة والجمال.

واستوحى الفستان من الأيقونة الأمريكية غريس كيلي، التي تزوجت من أمير موناكو، إذ يتشابه الفستانان بالأكمام الطويلة والبساطة المتناهية، والفخامة الاستثنائية.

وأضافت ميرندا أن الموضة التي اتبعتها مليئة بالحيوية، وذات طابع بوهيمي جريء، لكنها تقول إن ذوقها في الموضة، خلال الفترة الحالية، بدأ يستمد طابعه من الماضي؛ عبر جدتها التي تبلغ من العمر 80 عامًا، والممثلة الأمريكية غريس كيلي، وأودري هيبورن.