العثور على مفقود بالأرطاوية يعاني خللاً نفسياً - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في الساعة التاسعة من مساء الأحد 22 شوال 1438 هـ، تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بالأرطاوية بلاغ أحد المواطنين عن هروب ابنه (16 عاماً معتل نفسياً) في أثناء نزوله لأداء الفريضة بأحد المساجد، وتوجهه إلى منطقة صحراوية مجاورة.

وشكلت دوريات الأمن بالأرطاوية فريق للبحث عن المفقود تساندها فرق من الدفاع المدني؛ حيث تمّ عمل مسح ميداني شامل للمناطق الصحراوية المحيطة.

وبتوفيقٍ من الله تمّ العثور على المفقود عند الساعة 10:45 من مساء اليوم نفسه بمنطقة صحراوية مجاورة، وتمّ تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتسليمه إلى والده.