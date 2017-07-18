بالصور.. طالبة تشنق نفسها داخل مرحاض المدرسة .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

مع استمرار المضايقات التي تتعرض لها الفتيات من زميلاتهن ، أقدمت فتاة بريطانية في سن المراهقة تدعى ” داغمارا برزيبيش ” ، على شنق نفسها في حمامات المدرسة الثانوية التي تدرس بها، للتخلص من مضايقات إحدى زميلاتها .

وكانت برزييش قد انتقلت من بولندا إلى بريطانيا منذ 9 أعوام، والتحقت بمدارس مختلفة حتى قُبلت في مدرسة ثانوية، إلا أنها تعرضت لمضايقات كثيرة خلال الدراسة على يد مجموعة من الفتيات بسبب جنسيتها البولندية، حيث أخذوا يسخرون منها كلما قابلوها.

وكانت النهاية بأن أراحت الفتاة نفسها، عندما دخلت في حمام المدرسة فعلقت حبلا في سقفه ثم تدلت فأنهت حياتها على الفور، وكانت الفتاة قد اشتكت كثيرًا ، على مواقع التواصل الاجتماعي من مضايقات تتعرض لها.

وتسبب الحادث في فاجعة كبرى لكل من عرف الفتاة، إذ شكل صدمة قاسية لأهلها وأصدقائها ومعلميها الذين شددوا على أنه لم يكن هناك إشارات تدل على أنها قد تقتل نفسها، برغم الانزعاج الذي ظهر على وجهها طوال الوقت مما تتعرض له.