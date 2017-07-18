السلمي: هناك دول حول إيران " مُهملة " يجب استغلالها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية محمد السلمي، إن هناك مناطق في القارة الآسيوية مازلنا مبتعدين عنها سياسيا واقتصاديا على رغم أهميتها.

وأوضح السلمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،، أن دول آسيا الوسطى تأتي على رأس القائمة، حيث تعتبر طوقا حول إيران مهملًا، وأن دول آسيا الوسطى تمتلك ثروات طبيعية وأراضي زراعية خصبة ومناطق سياحية خلابة، متسائلا: ” أين رجال الأعمال؟ وأين رجال الفكر والنخب عنها؟.. أعيدوا اكتشافها “.