السلمي: هناك دول حول إيران " مُهملة " يجب استغلالها - صحيفة صدى الالكترونية

السلمي: هناك دول حول إيران ” مُهملة ” يجب استغلالها
قال رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية محمد السلمي، إن هناك مناطق في القارة الآسيوية مازلنا مبتعدين عنها سياسيا واقتصاديا على رغم أهميتها.
وأوضح السلمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،، أن دول آسيا الوسطى تأتي على رأس القائمة، حيث تعتبر طوقا حول إيران مهملًا، وأن دول آسيا الوسطى تمتلك ثروات طبيعية وأراضي زراعية خصبة ومناطق سياحية خلابة، متسائلا: ” أين رجال الأعمال؟ وأين رجال الفكر والنخب عنها؟.. أعيدوا اكتشافها “.
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 58 دقيقة
تصدقون يا جماعة احس انو قبيلة بني شمر انهم ما هم عرب اصليين
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 51 دقيقة
جعلك معاد تحس
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياسيدى الفاضل محمد السلمي نعم هناك مناطق في القارة الآسيوية مازلنا مبتعدين عنها سياسيا واقتصاديا على رغم أهميتها ولكن قبل ان نعيد أكتشاف تلك المناطق علينا اولا ان نكتشف مناطق الدول العربية اولا وأن دول الوطن العربى تمتلك ثروات طبيعية وأراضي زراعية خصبة ومناطق سياحية خلابة ” أين رجال الأعمال العرب؟ وأين رجال الفكر والنخب هل من مجيب لاكتشاف الوطن العربى من جديد؟ أعيدوا اكتشاف ثروات الوطن العربى من جديد“.
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