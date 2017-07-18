حادث مروع بطريق الطائف يسفر عن 5 وفيات وإصابة حرجة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغ عن حادث تصادم نجم عنه خمس وفيات وأصابه حرجة .

حيث تلقت العمليات بلاغاً من مساء يوم الاثنين عن حادث تصادم على طريق الطائف بالقرب من بني رزام بين سيارتين احدها من نوع اكسنت اصيب قائدها باصابات حرجه وتم نقله لمستشفى ابها الخاص.

والسيارة الثانيه من نوع صالون تستقله عائلة مكونة من 5 اشخاص توفوا جميعاً في الموقع، حيث باشر الحادث ثلاث فرق اسعافيه اضافه الى القياده الميدانية .

وقدم مدير عام فرع الهيئه بمنطقه عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين وداعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل. مجددا دعوته لجميع الاخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعه النظاميه والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.