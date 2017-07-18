وظائف شاغرة على بند المستخدمين بتعليم عنيزة - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف شاغرة على بند المستخدمين بتعليم عنيزة
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين (الرجال / النساء)، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.
2- أن يجيد/ تجيد القراءة والكتابة، والقدرة على القيام بمهام الوظيفة.
3- إرفاق ما يثبت السكن بمنطقة القصيم.
4- ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
5- أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
6- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
7- يجب التسجيل في موقع الخدمة المدنية (برنامج ساعد).
وأوضحت أن التقديم محدد خلال الفترة من يوم الأحد 1438/10/29هـ ويستمر حتى يوم الخميس 1438/11/04هـ، وذلك على موقع الإدارة الإلكتروني.
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