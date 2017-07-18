 وظائف شاغرة على بند المستخدمين بتعليم عنيزة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

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وظائف شاغرة على بند المستخدمين بتعليم عنيزة

وظائف شاغرة على بند المستخدمين بتعليم عنيزة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين (الرجال / النساء)، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

2- أن يجيد/ تجيد القراءة والكتابة، والقدرة على القيام بمهام الوظيفة.

3- إرفاق ما يثبت السكن بمنطقة القصيم.

4- ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

5- أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

6- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

7- يجب التسجيل في موقع الخدمة المدنية (برنامج ساعد).

وأوضحت أن التقديم محدد خلال الفترة من يوم الأحد 1438/10/29هـ ويستمر حتى يوم الخميس 1438/11/04هـ، وذلك على موقع الإدارة الإلكتروني.

http://onaizahedu.gov.sa/


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