خيرية الجشة تقيم حملة التبرع بالدم تحت شعار " بدمي أخدم وطني " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز البوخديم(صدى):

قال تعالى :((وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً))

انطلاقا من أهداف لجنة التوعية والارشاد بجمعية الجشة الخيرية بالاحساء وحرصها على ما يخدم كافة شرائح المجتمع في الجوانب الصحية ونظرا لما تشهده بنوك الدم بمحافظة الاحساء من نقص بسبب كثرة الحوادث وإجراء العمليات بشكل يومي في مستشفيات المحافظة ، يسر لجنة التوعية والإرشاد بالجمعية دعوتكم للمشاركة في حملة التبرع بالدم للسنة الرابعة على التوالي والتي تنظمها اللجنة تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالأحساء تحت شعار ” بدمي أخدم وطني ” وذلك بالتعاون مع فريق سالك التطوعي بنادي الروضة وبرعاية إعلامية من الزميلة صحيفة الجشة نيوز الإلكترونية.

وذلك لمدة يومين الجمعة والسبت الموافق ٢٧-٢٨ /١٠ /١٤٣٨ هـ من الساعه الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءاً ، بقاعة جمعية الجشة الخيرية وللرجال فقط.