اختراق منصة تداول عملات إلكترونية والخسائر بالملايين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعرضت منصة تداول للعملات الإلكترونية، للاختراق، ما أدى إلى خسارة الشركة لمبالغ من أموال المستثمرين تصل إلى 7 مليون دولار.

وأوضحت منصة “كوين داش”، أمس الاثنين، أن موقعها قد تعرض للاختراق، ليتم سرقة 6.4 مليون دولار من أوائل المشاركين بعملية اكتتاب للعملات الإلكترونية، مضيفة أنه تم توجيه المستثمرين إلى الدفع عن طريق عملة “الإيثريوم”، وإرسال الأموال إلى عنوان إلكتروني ذكي في رسالة بريد إلكترونية، ولكنه لم ترسل تلك الرسائل إلى العنوان وتم اختراقه وتحويله إلى عنوان مزيف.