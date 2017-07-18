بالصور.. ضبط 6126 عبوة وملصقًا لتزوير أحبار الطابعات بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ضبط 6126 عبوة وملصقًا لتزوير أحبار الطابعات بمكة
داهمت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار، مستودعًا في مكة المكرمة، تستغله عمالة لتزوير أحبار الطابعات.
وأعلنت الوزارة، ضبط 6126 عبوة وملصقًا تم إعداده لتغيير العلامة التجارية، موضحة أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية وإغلاق المستودع واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 1 ساعة
عمالة وبمكة المكرمة ….. !!!
كثير من العمالة يكتبون بجوازاتهم الديانة مسلم وهم ليسو بمسلمين
مؤكد هذه العمالة لا يمتون للإسلام بصلة
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 1 ساعة
مع الاسف تزوير المنتجات الاصلية بمنتجات مقلدة منتشر بدول الخليج والوطن العربى ويوجد الالاف من المنتجات المقلدة والمغشوشة فى كل أرجاء الوطن العربى من الاحبار الى قطع غيار السيارات الى منتجات العناية بالبشرة (وهى الاخطر على المواطن العربى حيث تسبب مرض السرطان) ويتم انتاج تلك المنتجات بالصين و تايلاند