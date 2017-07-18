بالصور.. ضبط 6126 عبوة وملصقًا لتزوير أحبار الطابعات بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

داهمت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار، مستودعًا في مكة المكرمة، تستغله عمالة لتزوير أحبار الطابعات.

وأعلنت الوزارة، ضبط 6126 عبوة وملصقًا تم إعداده لتغيير العلامة التجارية، موضحة أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية وإغلاق المستودع واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.