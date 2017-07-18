أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة و" mbc " قد تطيح بالمجلس بالكامل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، وجود بوادر أزمة بين اتحاد كرة القدم وقنوات “mbc pro sport” الناقل الحصري لدوري جميل، قد تؤدي للإطاحة بمجلس الاتحاد الحالي برئاسة عادل عزت.

وأوضحت المصادر، أن الأزمة تتمثل في عدم حصول الأندية على حقوقها من البث التلفزيوني بسبب عدم استلام اتحاد الكرة مبالغ النقل التلفزيوني من القناة الناقلة، مضيفة أن سبب عدم دفع القناة للمبلغ يكمن في إخلال الاتحاد للعقد المبرم بينه وبينها.

وأضافت المصادر أن الأندية تطالب بالحصول على نسبتها من البث بغض النظر عن مشاكل العقد لزيادة مدخولاتها المالية، مشيرة إلى أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية من الأندية سيمهلون اتحاد الكرة فرصة أخيرة لتسوية أموره مع “mbc” وإلا سيتقدمون بطلب لسحب الثقة منه.

وأكدت المصادر أن العقد ينص على أن القناة يحق لها تشفير الدوري في العام الثاني من العقد إلا أن اتحاد الكرة رفض عرضها لخسائر مالية بسبب إقرارها للرسيفرات الجديدة، ما جعلها تمتنع عن دفع مبالغ النقل التلفزيوني للاتحاد.