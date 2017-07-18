أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة و" mbc " قد تطيح بالمجلس بالكامل - صحيفة صدى الالكترونية

أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة و” mbc ” قد تطيح بالمجلس بالكامل
أكدت مصادر، وجود بوادر أزمة بين اتحاد كرة القدم وقنوات “mbc pro sport” الناقل الحصري لدوري جميل، قد تؤدي للإطاحة بمجلس الاتحاد الحالي برئاسة عادل عزت.
وأوضحت المصادر، أن الأزمة تتمثل في عدم حصول الأندية على حقوقها من البث التلفزيوني بسبب عدم استلام اتحاد الكرة مبالغ النقل التلفزيوني من القناة الناقلة، مضيفة أن سبب عدم دفع القناة للمبلغ يكمن في إخلال الاتحاد للعقد المبرم بينه وبينها.
وأضافت المصادر أن الأندية تطالب بالحصول على نسبتها من البث بغض النظر عن مشاكل العقد لزيادة مدخولاتها المالية، مشيرة إلى أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية من الأندية سيمهلون اتحاد الكرة فرصة أخيرة لتسوية أموره مع “mbc” وإلا سيتقدمون بطلب لسحب الثقة منه.
وأكدت المصادر أن العقد ينص على أن القناة يحق لها تشفير الدوري في العام الثاني من العقد إلا أن اتحاد الكرة رفض عرضها لخسائر مالية بسبب إقرارها للرسيفرات الجديدة، ما جعلها تمتنع عن دفع مبالغ النقل التلفزيوني للاتحاد.
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 59 دقيقة
حيلكم بينكم
والله لجل العالمي بنشوفه مشفره أو مو مشفره
القرشي[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 19 دقيقة
قناة الــ MBC معروفة ميولها وميول 80% من عامليها الواضح والفاضح مع مَن مِن الأندية ولن يدفع المشاهد
السعودي لقناة تطبل وتزمر ليل نهار لذلك النادي وتحط من شأن بقية الأندية ورغم كل هذا تدعي بأنها قناة
محايدة وأنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية والحقيقة هي أن المسافة بينها وبين الحيادية كالمسافة
مابين السماء والأرض .
لن يرضخ المشاهد والمحب للدوري السعودي لإبتزاز قناة الــ MBC له وإجباره على شراء ذلك الجهاز الخاص بها
إن المواقع والقنوات عبر الإنترنت التي يستطيع المشاهد والمتابع أن يشاهد الدوري السعودي من خلالها
كثيرة وكثيرة جدآ وبالمجان أيضآ وبجودة الـــ HD .
حتى ترضخ هي وتحترم مشاعر و عقول وأذواق بقية جماهير الأندية الأخرى وتتخلى رغمآ عنها عن تعصبها
وتطبيلها وتمجيدها الأعمى لذلك النادي المدلل لدى إدارتها وغالبية عامليها وتقف بالفعل على مسافة
واحدة بين جميع الأندية ولا تفضل ناديآ على آخر .