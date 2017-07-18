الأرصاد: طقس حار على المملكة وسحب رعدية ممطرة على منطقتين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاْ، أن يكون حار على معظم مناطق المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق وشرق ووسط المملكة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وسماء غائمة جزئياً وطقس معتدل على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .