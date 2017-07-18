محاكمة رجل أمن لاتهامه بتأييد داعش وتكفيره ولاة الأمر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وجهت النيابة لرجل أمن، تهمة خيانة الأمانة بسبب تأييده تنظيم ” داعش ” الإرهابي وتكفيره ولاة الأمر في جلسة محاكمته التي عقدت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة الرياض أمس الإثنين.

وطالب وكيل النيابة، بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة على المتهم، متمثلا في السجن لمدة 30 عاما، إلى جانب الحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد إنهاء محكوميته، موجها له عدد من التهم من بينها تأييد داعش، ومتابعة أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالطة أصحاب الفكر الضال وانتهاجه المنهج التكفيري، وتكفيره ولاة الأمر، بالإضافة إلى تهمة خيانة الأمانة كونه رجل أمن نكث القسم، الذي أدلى به عند التحاقه بالقطاع العسكري.

ومن جانبه، طالب المتهم من المحكمة إمهاله مدة شهر للرد على الاتهامات الموجهة له، وتمكينه من توكيل محامين لمساعدته في الدفاع عن نفسه.