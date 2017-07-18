وفاة مدير وحدة مكافحة السحر بالأمر بالمعروف بعد صراع طويل مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفي الشيخ عبدالرحمن المطيري، مدير وحدة مكافحة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، أمس الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وتؤدى الصلاة على جثمان الشيخ عبدالرحمن المطيري، اليوم الثلاثاء، بالمسجد النبوي، ودفنه في بقيع الغرقد.