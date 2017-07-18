 حقيقة منع السيدات من العمل في عربات " الفود ترك " - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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حقيقة منع السيدات من العمل في عربات ” الفود ترك “

حقيقة منع السيدات من العمل في عربات ” الفود ترك “
طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر في الإدارة العامة لصحة البيئة بمدينة الرياض، عن قرار منع السيدات من العمل في عربات ” الفود ترك “، بسبب الشكاوى التي وصلتها من كون عملهن ينتج منه اختلاط.
وأضاف المصدر، أن جميع المعاملات المقدمة من سيدات لمنحهن التراخيص متوقفة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاهها، موضحا الإدارة قررت وقف عمل السيدات في العربات وتجميد جميع المعاملات إلى أن يتم حل الموضوع بشكل كامل، مؤكدا أن جميع السيدات اللاتي عملن في تلك العربات صدرت التراخيص بأسماء رجال وليس أسمائهن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف أختلاط وهم داخل العربة ههه

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين

العربة لها فتحة كبيرة تجلس الهانم فيها وقدام الرايح والجاي جسمها باين والله يعلم بالحجاب اللي زي عدمه ويتجمع الرجال أشكال ألوان قدامها والله يستر من آخرتها

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