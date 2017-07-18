حقيقة منع السيدات من العمل في عربات " الفود ترك " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر في الإدارة العامة لصحة البيئة بمدينة الرياض، عن قرار منع السيدات من العمل في عربات ” الفود ترك “، بسبب الشكاوى التي وصلتها من كون عملهن ينتج منه اختلاط.

وأضاف المصدر، أن جميع المعاملات المقدمة من سيدات لمنحهن التراخيص متوقفة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاهها، موضحا الإدارة قررت وقف عمل السيدات في العربات وتجميد جميع المعاملات إلى أن يتم حل الموضوع بشكل كامل، مؤكدا أن جميع السيدات اللاتي عملن في تلك العربات صدرت التراخيص بأسماء رجال وليس أسمائهن.