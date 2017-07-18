الشورى يرفض تخصيص نسبة من عائدات " ساهر " للمستشفيات - صحيفة صدى الالكترونية

الشورى يرفض تخصيص نسبة من عائدات ” ساهر ” للمستشفيات
رفض مجلس الشورى، أمس الإثنين، توصية تقدم بها 3 أعضاء تتعلق بتخصيص جزء أو نسبة من عائدات “ساهر”، لدعم أقسام الإسعافات في المستشفيات الحكومية لتتمكن من استقبال جميع الحالات الحرجة، بجودة وسرعة عالية.
وأكدت رئيسة اللجنة الصحية في المجلس الدكتورة منى آل مشيط، أن وزارتي الداخلية والمالية هما الجهتان المسؤولتان عن التوصية، ولا علاقة لوزارة الصحة بها.
ووافق المجلس على توصية جديدة تطالب وزارة الصحة توفيق الربيعة، بالعمل على توفير منشآت لكبار السن، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم، كما طالب عدد من أعضاء المجلس باستدعاء وزير الصحة للمثول أمام المجلس، بعد انقضاء عام على تعيينه وزيراً للصحة، كما طالبوا بالاطلاع على برنامج خصخصة المستشفيات الحكومية لإبداء الرأي فيه، وفقا لصحيفة الحياة.
الشمالي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 ساعات
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mos[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين
خصصوها للشوراع المكسرة
الأحساء[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
أصلآ مايجوز تعالج المرضى من إيرادات اموال ساهر
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخذ اموال الناس بالاكراه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم تتوقعون دخل ساهر من جيوب المواطنين
والله اعرف واحد عليه اكثر من ثمانين الف قسايم ساهر
من كم سنه متورط ماهو قادر يسدد وكل مالها تزيد
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17428 ] نشر منذ 1 ساعة
بربرة على الفاضي🤗🤗🤗
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههههه هذا المجلس الصوري يعتقد انه صاحب حل وربط
وهو لايعتد برأيه سواء رفض او وافق
اي قرار يأتي ستتاخذه الحكومة بسرعة الصاروخ دون الرجوع لهم
واي شي عديم الفائدة يرمونه لهذا المجلس يتسلون فيه