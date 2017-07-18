الشورى يرفض تخصيص نسبة من عائدات " ساهر " للمستشفيات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رفض مجلس الشورى، أمس الإثنين، توصية تقدم بها 3 أعضاء تتعلق بتخصيص جزء أو نسبة من عائدات “ساهر”، لدعم أقسام الإسعافات في المستشفيات الحكومية لتتمكن من استقبال جميع الحالات الحرجة، بجودة وسرعة عالية.

وأكدت رئيسة اللجنة الصحية في المجلس الدكتورة منى آل مشيط، أن وزارتي الداخلية والمالية هما الجهتان المسؤولتان عن التوصية، ولا علاقة لوزارة الصحة بها.

ووافق المجلس على توصية جديدة تطالب وزارة الصحة توفيق الربيعة، بالعمل على توفير منشآت لكبار السن، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم، كما طالب عدد من أعضاء المجلس باستدعاء وزير الصحة للمثول أمام المجلس، بعد انقضاء عام على تعيينه وزيراً للصحة، كما طالبوا بالاطلاع على برنامج خصخصة المستشفيات الحكومية لإبداء الرأي فيه، وفقا لصحيفة الحياة.