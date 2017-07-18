بالفيديو.. أول تعليق لليوناردو على انضمامه للنصر ويوجه رسالة خاصة للجمهور - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أول تعليق لليوناردو على انضمامه للنصر ويوجه رسالة خاصة للجمهور
وعد اللاعب البرازيلي ليوناردو بيريرا المنضم حديثا لنادي النصر، جماهير النصر بأنه سيكون على قدر المسؤولية وسيقاتل من أجل الفريق، وذلك في أول رسالة من اللاعب للجمهور.
وقال ليوناردو المعار للنصر من الجزيرة الإماراتي، في أول تصريح له بعد انضمامه لمعسكر الفريق النصراوي في تركيا، إنه وجد ترحيبا كبيرا من اللاعبين منذ اليوم الأول له مع الفريق، وأنه مدين لهم بهذا الحب والتقدير الذي أظهروه، مضيفا أنه يعلم تماماً أن لديه مسؤولية كبيرة وأن جماهير النصر تنتظر منه الكثير، مؤكداً أنه سيبرهن للجمهور أنه على قدر المسؤولية واعداً إياهم بأن يقاتل في جميع المباريات من أجل النادي.
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الى جاء مجانا من الجزيره الاماراتي حسب كلام الصرامي 🙂
واخر الموسم متشابكين في المحاكم والفيفا
slem999[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 3 ساعات
الخصومات والتهديد تتوالى على ناديي الأتحاد والشباب بينما مدلل الرياض الأصفر الصغير رغم كوارثة يسجل ويعيث فساداً في رياضتنا!!!!!
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 39 دقيقة
ضفدع ياضفدع مجانا ولا مصاب وبتلشتم فيه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وهذا الي تقول مجانا أنت والصرامي حقك الحاقد والمحارب لكحيلان تشوف في الملعب أيش يسوي ياضفدع
أما التعليق صاحب ال999 سنسجل ونسجل ونسجل وموت وموت وموت هذا عمكم كحيلان ياجاهل