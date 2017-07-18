بالفيديو.. أول تعليق لليوناردو على انضمامه للنصر ويوجه رسالة خاصة للجمهور - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وعد اللاعب البرازيلي ليوناردو بيريرا المنضم حديثا لنادي النصر، جماهير النصر بأنه سيكون على قدر المسؤولية وسيقاتل من أجل الفريق، وذلك في أول رسالة من اللاعب للجمهور.

وقال ليوناردو المعار للنصر من الجزيرة الإماراتي، في أول تصريح له بعد انضمامه لمعسكر الفريق النصراوي في تركيا، إنه وجد ترحيبا كبيرا من اللاعبين منذ اليوم الأول له مع الفريق، وأنه مدين لهم بهذا الحب والتقدير الذي أظهروه، مضيفا أنه يعلم تماماً أن لديه مسؤولية كبيرة وأن جماهير النصر تنتظر منه الكثير، مؤكداً أنه سيبرهن للجمهور أنه على قدر المسؤولية واعداً إياهم بأن يقاتل في جميع المباريات من أجل النادي.