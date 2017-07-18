بالفيديو.. طفل بلا أطراف يلقي قصيدة مناشدا ولي العهد علاجه بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل عبدالله القحطاني، الذي ولد فاقدا لجميع أطرافه، يناشد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان علاجه في ألمانيا.

وأظهر الفيديو، الطفل يلقي قصيدة ” سكنانا ” للشاعر حيدر العبدالله، ثم يناشد الأمير محمد بن سلمان علاجه قائلا: ” تكفى يا محمد بن سلمان أبّي أروح ألمانيا وأكمل علاجي “.

وقال والد الطفل خالد القحطاني، إنه ابنه يعاني أيضا من مشكلة في الفك السفلي يرغب في استكمال علاج ابنه في ألمانيا، بعدما توقف علاجه هناك.