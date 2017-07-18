 بالفيديو.. طفل بلا أطراف يلقي قصيدة مناشدا ولي العهد علاجه بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. طفل بلا أطراف يلقي قصيدة مناشدا ولي العهد علاجه بألمانيا

بالفيديو.. طفل بلا أطراف يلقي قصيدة مناشدا ولي العهد علاجه بألمانيا
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفل عبدالله القحطاني، الذي ولد فاقدا لجميع أطرافه، يناشد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان علاجه في ألمانيا.
وأظهر الفيديو، الطفل يلقي قصيدة ” سكنانا ” للشاعر حيدر العبدالله، ثم يناشد الأمير محمد بن سلمان علاجه قائلا: ” تكفى يا محمد بن سلمان أبّي أروح ألمانيا وأكمل علاجي “.
وقال والد الطفل خالد القحطاني، إنه ابنه يعاني أيضا من مشكلة في الفك السفلي يرغب في استكمال علاج ابنه في ألمانيا، بعدما توقف علاجه هناك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات

ياروحي الله يشفيك

وان شاء الله مايقصر الامير

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشافيه ويعافيه
ان شاء الله ولي العهد مايقصر

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